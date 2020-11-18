سفير روما بالقاهرة يفتتح "أسبوع المطبخ الإيطالي"

افتتح سفير إيطاليا بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، اليوم الأربعاء، برنامج أحداث النسخة الخامسة من "أسبوع المطبخ الإيطالي" بالعالم في مصر، وذلك بحضور مدير برنامج الترويج للمطبخ الإيطالي فرانشيسكو بانيني، وعضو مجلس النواب، نادر مصطفى.

وقال السفير في المؤتمر الصحفى: إن المطبخ الإيطالي يعتبر من ملامح إيطاليا، ويمكن تذوق الطعام الإيطالي بطرق مختلفة حيث يتميز بعناية شديدة، وأهم ما يميز المطبخ الإيطالي هو تذوق كل عنصر على حدة.

وتابع السفير: مبادرة اليوم تهدف إلى رفع وعى المستهلكين، وأن وزارة التعاون والخارجية الإيطالية قررت الترويج للحياة الإيطالية من خلال "أسبوع المطبخ الإيطالي"، وأصبح هذا الموعد اعتياديا حيث تقوم كل السفارات الإيطالية في العالم بتنظيم هذا الحدث سنويا في هذا التوقيت.

وأعلن أنه بداية من الأحد المقبل سوف يتم الاحتفال بهذه المناسبة من خلال عرض القهوة والآيس كريم، مؤكدا، أنه شيء هام تهتم به الحكومة الإيطالية، وذلك في ظل الأزمة الصحية التي تعاني منها إيطاليا والتي أثرت على الاقتصاد الإيطالي.

وأوضح السفير، أن إيطاليا منحت موضوع الغذاء أهمية كبيرة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن روما تستضيف برناج الفاو، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندق الدولي للتنمية الزراعية، مشيرا، إلى أن هناك أكثر من 3 مليار شخص يعانون من سوء التغذية منهم 820 مليون شخص يعانون بشدة من سوء التغذية.

وأشار، إلى قيام برنامج التعاون الغذائي في وزارة التعاون والخارجية الإيطالية بالعمل في بعض الدول ومنها مصر، ومن ضمن خصائص هذا البرنامج العمل على وضع 3 معينات جغرافية، مضيفا، في مرسى مطروح قمنا بعمل توعية بالتين والزيت والزيتون والعنب، وهي خطوة مهمة لتنمية هذه المنتجات ليس فقط في مصر ولكن للتصدير أيضا.

وأضاف السفير، تمكنا من تنمية أنظمة ري وتوصيل مياه لمناطق زراعية تضمن عدم فقدان المياه للحصول على أفضل إنتاجية.

ومن جانبه، قال مدير برنامج الترويج للمطبخ الإيطالي فرانشيسكو بانيني: إن هناك علاقة قوية بين البلدين حتى فى قطاع الغذاء وهو شيء واضح وعميق، مضيفا، في هذا العام تم تنظيم مسابقة لأفضل شيف في البيتزا وفاز بها شيف مصري.