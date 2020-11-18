صندوق علاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات 2%

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن حملة الكشف المُبكر عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية، أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2015 بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الداخلية، موضحًا أنه يتم التحليل لـ4 آلاف سائق على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن نسبة التعاطي بين سائقي الحفلات في عام 2015 حسبما رُصد كان 12%، ولكن العام الحالي وصلت النسبة لـ1.5% لـ2% وهذا ليس أمر جيد، حيث إن فئة سائقي الحافلات المدرسية غير مقبول لها تعاطي المخدرات.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أنه حال ثبوت تعاطي أحد السائقين للمواد المخدرة، يتم تنفيذ أشد الإجراءات عليه بتحويل السائق للنيابة العامة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والمدرسة يتم إيقافه عن العمل، موضحًا أن كافة الحملات التي يقوم بها الصندوق مفاجئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتربية والتعليم.

وأوضح أنه يتم إحالة العينة إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة، أو لمصلحة الطب الشرعي، للتأكد من إيجابية العينة من عدمه، والتأكد إذا كانت هناك أي تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة العينة، للقدرة على الحكم على السائق ما إذا كان يتعاطى مخدرات أم لا.

وأردف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه حتى لا يستطيع سائقي الحافلات أتخاذ أي احتياطات بأي شكل من الأشكال، "أعضاء اللجنة نفسهم مبيبقوش عارفين أنهي مدرسة هينزلوها النهاردة".