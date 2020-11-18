مصلحة الضرائب تكشف ضبط 5 محاسبين لاشتراكهم في جريمة تهرب ضريبي

قال الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إنه وفي سبيل تحصيل حقوق الدولة ومكافحة التهرب الضريبي قامت مصلحة الضرائب وفقا لإرشادات وزارة المالية بالعمل على حصر كافة الممولين المتهربين حتى يكون المتهرب مشارك معه أحد المحاسبين، وفي ذلك الإطار تم ضبط 5 محاسبين ومراجعين للمحاكمة لاشتراكهم في جريمة التهرب الضريبي: "ليهم يد في تخفيض الضرائب بما لا يتناسب مع الحقيقة".

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أنه صدر قرار من قبل وزير المالية بإيقاف تعامل هؤلاء من سجل المحاسبين، وبالتالي لن يكون لهم الحق في حضور أيا من المقابلات ولا يمثلوا أيا من المحاسبين والممولين لحين انتهاء التحقيق الجاري في ذلك الإطار.

وأوضح أنه وفي حال ثبتت التهم عليهم سيتم شطبهم من سجل المحاسبين والمراجعين، وفي حال خرج أحدهم براءة لأسباب مختلفة فسيعود التعامل معه كما كان.

وأكد أن هؤلاء ليسوا بموظفين في وزارة المالية، ولكنهم وكلاء للممولين وغير تابعين لمصلحة الضرائب، حيث اكتشف العاملين بمصلحة الضرائب بما قاموا به: "ده شغل مكافحة التهرب الضريبي".

وأشار إلى أن هناك حرص دائم من قبل وزير المالية بضرورة تحقيق العدالة الضريبية في السوق المصري، ولابد أن يكون الجميع سواسية ويكون هناك عدالة في ذلك الإطار.

ذلك وقامت النيابة العامة بتوجيه الاتهام لـ5 محاسبين ومراجعين وإحالتهم للمحاكمة بعد وجود أدلة تفيد اشتراكهم فى جرائم تتعلق بالتهرب الضريبى، وذلك بعدما أقامت وزارة المالية دعوى عمومية ضدهم أدت بدورها لإحالتهم إلى النيابة.

من جانبه، وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تعليق عضوية المتهمين الـ5 من سجلات المحاسبين والمراجعين، كما تم إيقاف التعامل بينهم وبين مصلحة الضرائب وباقي مصالح وزارة المالية لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، بعد ثبوت اشتراكهم مع ممولين بوقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكابهم لجرائم ضريبية، ومخالفتهم لأحكام القوانين الضريبية بالرغم من أن واجباتهم المهنية تقتضي ضرورة الالتزام بأحكام القانون.