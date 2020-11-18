بعد إيقاف 20 شهرا.. طائرات بوينج 737 ماكس تعود للتحليق

سمحت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لطائرة "بوينج 737 ماكس" باستئناف الطيران، بعد 20 شهرا من إيقاف تشغيلها عقب حادثين راح ضحيتهما 346 شخصا.

وكانت الطائرة التي تعد الأكثر مبيعا في أسطول بوينج، قد أوقفت عن الطيران في مارس 2019، بعد الحادثين اللذين وقعا في إندونيسيا وإثيوبيا.

وعزا المحققون الحادثين إلى مجموعة من المشكلات، من بينها "عيوب هندسية وسوء إدارة والافتقار إلى الرقابة الفيدرالية"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، إنه يجب تثبيت التغييرات الضرورية على طائرة "737 ماكس" التي حُددت في عملية الموافقة، قبل تشغيل أي من الطائرات لنقل الركاب مرة أخرى.

وستقوم إدارة الطيران الفدرالية، بفحص الطائرات الفردية، بينما سيتعين على الطيارين إكمال تدريب إضافي.

وأوضح بيان لشركة "بوينج"، أن هذه الخطوة تسمح لشركات الطيران الخاضعة لسلطة إدارة الطيران الفيدرالية قضائيا، باتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف الرحلات، كما ستسمح لـ بوينج باستئناف عمليات تسليم هذه الطائرات.

وكان من المتوقع الموافقة على عودة الطائرة إلى السماء في وقت أبكر، ليكلف هذا التأخير الشركة نحو 20 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لبوينج ديفيد كالهون: "لن ننسى أبدا الأرواح التي فقدت في الحادثين المأساويين اللذين أديا إلى قرار تعليق الرحلات. فهذين الحادثين والدروس التي تعلمناها نتيجةً لحصولهما، أعادت تشكيل بوينج وعززت تركيز اهتمامنا على قيمنا الأساسية المتمثلة في السلامة والجودة والنزاهة".

وأكد أنه سيجري "تكريم الضحايا من خلال التمسك بالدروس الصعبة المستفادة من هذا الفصل من تاريخنا، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى".