مدمن ألعاب إلكترونية لمدة 12 ساعة: "الوقت بيجري ومش بحس بيه"

قال الطالب محمد علي، مدمن ألعاب إلكترونية، إنه يلعب اللعاب الإلكترونية، مايقرب من 12 ساعة يوميا، وذلك بغرض الترفيه: "لسه مخلص مذاكرة، والوقت بيجري ومش بحس بيه".

وأضاف "علي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه دائما يلعب عبر هاتفه المحمول، حيث أنه لا ينجذب لمواقع السوشيال ميديا: "بحب ألعاب الحروب زي بابجي، وبلعبها كتير"، موضحا أن دخوله لهذا العالم من البداية، كان بسبب الفضول، ويوجد في اللعبة عدد من التحديات، التي يجب على اللاعب تطبيقها للفوز، غير أن هناك عدد من اللاعبين ممن يلجأون لشراء ملابس ومسابقات بداخل اللعبة، يقوموا بدفع أموال مقابلها.

وأكد أن طرق الدفع بداخل اللعبة، تتم عبر "الفيزا" والبنوك، وهناك عددا من اللاعبين ممن ينتهجوا ذلك، أملا منهم للفوز على باقي أقرانهم بشكل أسرع، ورغبة في التفوق والفوز، مشيرا إلى أن من يدفع الأموال في اللعبة، يؤهله ذلك إلى الفوز بداخل اللعبة على من يلعب بدون أموال، وفي حال خسارتهم، يكون كل ما دفعوه انتهى: "بيدخلوا مسابقات وممكن يكسبوا أو يخسروا".

وتابع: "فيه لعب تانية غير بابجي زي البوكر، وبيدفعوا فلوس ويكسبوا ويخسروا على حسب الحظ بتاعهم، ولما بنكون تيم فيه حاجة أن شخص يحيي أخر قتل أثناء اللعب، ودي حاجة حرام، وأنا صحابي بقابلهم بشكل أكبر على الانترنت، وأهلي بسمع صوتهم بس وهما بيتكلموا، ومش بكون مهتم اقعد معاهم واسمع منهم"