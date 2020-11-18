شكري يبحث التطورات الأخيرة في القرن الأفريقي مع وزير خارجية إريتريا 

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بكل من وزير الخارجية الإريتري "عثمان صالح"، والمستشار السياسي للرئيس الإريتري "يماني جبر آب"، في إطار الزيارة الحالية التي يقومان بها إلى القاهرة، على ضوء التنسيق القائم بين البلدين.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول الوضع الراهن في منطقة القرن الأفريقي، وسبل التعامل مع ما يرتبط به من تحديات على شتى الأصعدة، حيث أكد شكري على ما توليه مصر من اهتمام بالغ لاستقرار المنطقة ومتابعتها للتطورات الجارية، معرباً عن الدعم المصري الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة التي تُمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.

كما بحث اللقاء، سُبُل تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وإريتريا، وعلى رأسها جهود تطوير المشروعات القائمة بين الجانبين في مختلف مجالات التعاون، وذلك بما يصُب في صالح تحقيق التنمية والرخاء لشعبي البلدين الشقيقين.