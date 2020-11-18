مصرع طفل صدمته سيارة بشبرا

شهد شارع عرابى، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، اصطدام سيارة ميكروباص بطفل، أثناء عبوره الطريق برفقة أسرته، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد، يفيد بورود بلاغًا لغرفة عمليات المرور باصطدام سيارة ميكروباص بطفل أمام مسجد التوحيد بشارع عرابي، دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، أثناء عبوره الطريق برفقة أسرته، مما أدى إلى مصرعه على الفور.

انتقلت قوة من مباحث القسم إلى ماكن الواقعة، وتبين أنه خلال عبور الطفل، 9 سنوات، الطريق أتت السيارة مسرعة، واصطدمت به وتوفي في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط السائق ونقل الجثة لمستشفى ناصر تحت تصرف النيابة العامة.