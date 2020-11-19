"مصر للطيران": مصابو كورونا بالمنتخب جلسوا في الصفوف الأخيرة بالطائرة

قال الكابتن عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران، إن الشركة اكتشفت إصابة أحد أطقمها التي رافقت المنتخب المصري أثناء سفره إلى مباراته ضد منتخب توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحدث ذلك في مطار العاصمة لومي.

وأضاف "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي أنه تم عزل أحد أفراد مصر للطيران المصابين بالفيروس مع اللاعب محمد النني وضمت الطائرة 53 فردا من بينهم 5 أفراد طاقم الخدمة.

وأوضح أن الطائرة تتسع لـ 142 شخص وتم تطبيق الإجراء الخاص بوجود أشخاص مصابين بكورونا على الطائرة فتم إدخال اللاعب المصاب محمد النني والفرد المصاب من باب خلفي في الطائرة وصعدوا أولا على الطائرة ونزلوا أولا أيضا في مطار القاهرة وتعامل مع مضيف يرتدي كمامتين وجوانتي وبدلة كما ارتدى النني والفرد المصاب كمامتين.

وأشار رئيس شركة مصر للطيران، إلى أن المصابين جلسوا في أخر 3 صفوف حسب البروتوكول المتابع الذي فرض ترك آخر 3 صفوف في الطائرة فارغين احتياطا حال ظهرت أعراض كورونا على أحد الأشخاص لكن في هذه الحالة معروف أن الطائرة بها مصابين بالكورونا.

وألمح إلى أن الطائرة يوجد بها فلاتر معينة تعمل على تنقية الجو ويتم تنقيته بنسبة 100%، لافتا إلى أنه بعد عودة اللاعبين تم حجزهم في فندق قريب من المطار وثبتت إصابة 3 لاعبين بالكورونا من بينهم اللاعب كوكا.

وتابع هذا ليست المرة الأولى التي يصاب بها أحد أفراد الطائرة بكورونا مشيرا إلى أنه يتم عزل الطاقم في المنزل إذا تم أخذ عينة للمسافرين على الطائرة وثبت إصابته بالفيروس.