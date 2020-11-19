قطار التطوير مستمر.. 15 معلومة عن مشروعات الدولة في إسنا جنوب الأقصر

أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تم الانتهاء من وحدة طب الأسرة بـ "توماس 2"، وتجهيزها وفرش أقسامها المختلفة، والتي تضم عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات أسنان، استعدادا للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

"الوطن" استعرضت في هذه السطور قائمة أبرز المشروعات القومية التى جرى العمل بها داخل مدينة إسنا وغيرها التي ما زال العمل بها مستمرًا في إطار تحقيق هدف الدولة المصرية وهو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتذليل أي عقبات يواجهونها داخل نطاق مدنهم.

1- تم الانتهاء من وحدة طب الأسرة نجع أحمد سعيد ووحدة طب الأسرة بالقرايا، والجاري تشغيلهما تجريبيًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية.

2- جاري التشغيل التجريبي لـ 3 وحدات صحية وهي (وحدة أحمد سعيد، وحدة القرايا، وحدة الزنيقة)، وذلك من أصل 20 وحدة صحية تم إدراجها بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمركز إسنا، على أن يعقب ذلك انطلاقها رسميا بالمنظمة خلال الأيام المقبلة.

3- رفع كفاءة البنية التحتية لطريق شارع ترعة أصفون الغربي بداية من مسلة كوبرى موقف المطاعنة حتى الإدارة الصحية جنوبا مرورا بالسجل المدنى الجديد.

4- رفع كفاءة البنية التحتية شارع النزهة من بدايته شمالا حتى سنترال اسنا القديم مرورا بمسجد الزهراء.

5- رفع كفاءة البنية التحتية شارع جسر السيالة من بدايته شمالا حتى منطقة الطوايع.

6- رفع كفاءة البنية التحتية شارع امتداد احمد عرابى بداية من مستشفى إسنا القديمة حتى مدخل قناطر إسنا الجديدة مرورا بمدرسة التجارة والسنترال الجديد والمطحن.

7- رفع كفاءة البنية التحتية شارع موقف القرية جنوبا الذي تم تغطيته من الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية من كوبرى القرية حتى نهاية التغطية جنوب الوحدة الصحية بالقرية.

8- مشروع إنشاء تفقد لوحة توزيع كهرباء الطوايع بمدينة إسنا9- المشروع تم إنشاؤه بقرار تخصيص رقم 250 لسنة 2008 على مساحة 1500م2 بتكلفة 55 مليون جنيه تقريبا بجهد (11 ألف ك .ف .أ)10 تساهم لوحة توزيع كهرباء الطوايع فى تعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربى ببندر إسنا وقرى الجبل وقرى جنوب إسنا.

11- مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الدير التى تم إنشاؤها بقرار تخصيص رقم 455 لسنة 2001 على مساحة 250م2 بتكلفة 75 مليون جنيه تقريبا بجهد (11 ألف ك .ف .أ).

12- تساهم لوحة كهرباء الدير فى تعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربائى بقرى شرق اسنا بداية من الشغب شمالا حتى الحلة جنوبا.

13- يجري إنشاء كوبري الطوايع أعلى ترعة الرمادي والجاري إنشاؤه بعرض 10م و حمولة 70 طن بتكلفة 5 ملايين تقريبا ليكون محور بديل لدخول مدينة إسنا من الناحية الغربية، ويعتبر إنشاء كوبري الطوايع استحداث لشوارع جديدة وبديلة لفك الاختناق بقلب إسنا.

14- مشروع كوبري المشاة الجاري إنشاؤه بجوار موقف الأقاليم أعلى ترعة أصفون الذي سيتم إنشاؤه بعرض 2م بحمولة 30 طن بتكلفة 2 مليون تقريبا.

15- يساهم الكوبري في ربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي وسهولة الوصول لموقف الأقاليم وتسهيل على المواطنين للانتقال بين مواقف السيارات.