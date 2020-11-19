مصرع سائق وإصابة آخر فى تصادم سيارتين أعلى كوبرى فوكة بمطروح

لقى سائق مصرعه، قبل قليل، وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين، أحدهما ربع نقل، أعلى كوبرى فوكة، عند الكيلو 80 بطريق "مطروح - الإسكندرية".

وأدى الحادث إلى تحطم السيارة الربع نقل تماما، خاصة النصف الأمامى مما أدى إلى مقتل السائق بداخلها.

وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى مطروح العام، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجارى التعرف على أسباب وقوع وملابسات الحادث.