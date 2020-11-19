إحالة 59 من العاملين في الوحدات الصحية بقطور للتحقيق

أمر رئيس مركز ومدينة قطور، في محافظة الغربية، هاني مصطفى، اليوم الخميس، بإحالة 59 من العاملين في عدد من الوحدات الصحية بدائرة المركز، إلى التحقيق أمام الشئون القانونية في الإدارة الصحية، بسبب الإهمال الوظيفي، وترك العمل خلال الأوقات الرسمية.

وفي جولة مفاجئة لرئيس مدينة قطور على عدد من المنشآت الخدمية، منها الوحدات المحلية والصحية والمدارس، بقريتي "إبشواي الملق" و"نشيل"، للوقوف على مدى انتظام العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، واتباع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، رصد عدم تواجد 59 من الأطباء وأفراد التمريض والعاملين في الوحدات الصحية بالقريتين، رغم توقيعهم في دفاتر الحضور والانصراف، فأمر على الفور بإحالتهم للتحقيق.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تركيب "تانك أكسجين" جديد بسعة 6000 لتر بمستشفى صدر المحلة، بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، دعماً من وزارة الصحة والسكان، وأضاف أن المستشفى جرى تطويره بتكلفة 40 مليون جنيه، والتكلفة الكلية حوالي 65 مليون جنيه، بعد الانتهاء من تركيب "تانك الأكسجين"، لتغذية شبكة الغازات بالمستشفى، لخدمة مرضى الرعاية المركزة.

وأجرى "حميدة" جولة مفاجئة بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا، تفقد خلالها المركز بكل أقسامه الفنية والإدارية، وعبر عن سعادته بالنظام العام والنظافة، وانضباط العاملين بتعليمات مكافحة العدوى، وأشاد بدور البنك في توفير الدم للمستشفيات الحكومية مجاناً، وللمواطنين بدون طلب تبرع بالدم من أهل المريض، مقدماً الشكر إلى الدكتورة أمل سافوح، مدير المركز، وجميع العاملين، على الجهد المبذول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.