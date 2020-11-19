إصابة طالبين في انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية بطريق أوتوستراد المعادي

أصيب طالبان، صباح اليوم، إثر انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية قادمة من مدينة الزقازيق لزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة بطريق أوتوستراد المعادي، ونُقل المصابون إلى مستشفي البنك الأهلي للعلاج.

وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث وإحضار أتوبيس من هيئة النقل العام لاستكمال الطلاب لرحلتهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغًا بحدوث تصادم ووقوع مصابين بطريق الأوتوستراد دائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب أتوبيس يستقله طلاب رحلة مدرسية من مدينة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة طالبين هما باسم أيمن بركات، 16 سنة، طالب بمدرسة الطاهرة الإعدادية المشتركة بالزقازيق ومقيم الزقازيق اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وإبراهيم محمد عفيفي، 21 سنة، طالب بكلية تجارة جامعة قناة السويس ومقيم الزقازيق باشتباه كسر بالحوض وجرح قطعي باليد اليمنى.

وكشفت المعاينة أنه أثناء سير الأتوبيس على الدائري في اتجاه الجيزة وفي منزل الدائري باتجاه الأوتوستراد، فوجئ بكسر عمود "الكردان"، ما أدى إلى عدم وجود فرامل واختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، ولم تنتج تلفيات بالمال العام.

وبسؤال محمد طلعت عبدالله عبدالحميد، 35 سنة، أخصائي اجتماعي بمدرسة طاهرة الإعدادية، ومقيم الطاهرة مركز الزقازيق، والمشرف علي الرحلة، أفاد بأنه أثناء استقلالهم الأتوبيس برحلة مدرسية من المدرسة محل عمله من الزقازيق إلى القاهرة لزيارة القلعة والهرم لـ50 طالبًا، وقع الحادث، وتم إحضار أتوبيس هيئة نقل عام، واستقلال الطلبة الأتوبيس اتجاه القلعة، وتم رفع الأتوبيس من الطريق لتسيير الحركة المرورية والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي انتقلت الي مستشفى البنك الأهلي لسماع أقوال المصابين، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحادث وملابساته.