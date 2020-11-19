شيما الحاج تغير اسمها الفني بعد أزمتها الأخيرة

تشارك الفنانة شيما الحاج، في عمل درامي جديد، يحمل اسم سكن البنات، مع المخرج محمد النقلي، المقرر عرض أولى حلقاته اليوم، على إحدى القنوات العربية.

مسلسل سكن البنات، والذي كان يحمل اسم مبدئي "هي" حتى تم الاستقرار على اسم "سكن البنات"، يجمع الشقيقتان وفاء عامر، وآيتن عامر، بالإضافة إلى كل من منة فضالي، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وعدد من النجوم.

وتجسد شيما الحاج، خلال أحداث المسلسل الذي يتم تصويره حاليًا، دور صاحبة مصنع، وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها.

وغيّرت شيما الحاج اسمها الفني إلى اسم شيماء يونس، والذي سيظهر على التتر لأول مرة بعد تغييره، إثر الفيديوهات غير اللائقة التي انتشرت لها مؤخرًا.

شيما الحاج، تنتمي لأصول سورية، درست الإعلام بجامعة دمشق، وبدأت التمثيل في عام 2014 من خلال فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب ولعبت به دور راقصة، وفي نفس العام شاركت في 4 أعمال وهم "ناشط في حركة عيال، فيس أبوك، زجزاج، عمر وسلوى".

وواجهت شيما الحاج، عدة أزمات في حياتها، أبرزها فضيحة الفستان شبه العاري الذي ظهرت به أثناء تكريمها من محافظ بورسعيد، وأدى ذلك إلى مقاطعة والدها لها، وأثيرت أزمة مؤخرا بسبب فيديو جنسي وأدى إلى القبض عليها.

ودرست شيما الحاج، بكلية الآثار، وبدأت الغناء في سن الثامنة من خلال حفلات المدرسة بمدينة طنطا، وصرحت أنها درست في الأزهر الشريف وحفظت القرآن الكريم.

وحققت شيما نجاحا كبيرا من خلال أغنية "سونة"، وأثارت شيما جدلا بسبب فستان مثير ارتدته خلال تكريمها بجامعة القاهرة، وتم القبض عليها بسبب فيديو كليب أغنية "عندي ظروف" بسبب إثارتها للغرائز والحكم عليها بالسجن عام.

وفي يناير 2019 تم القبض عليها مرة أخرى بتهمة الإتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين" و"الآيس" و"الكريستال"، وتضم القضية 33 متهمًا تم ضبط 26 منهم بواسطة "الرقابة الإدارية".