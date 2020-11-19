ترامب: العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحتسبة في جورجيا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، زعم فيها: "العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في مقاطعات ولاية جورجيا"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "عندما تأخذ التواقيع المهملة مكانها الصحيح، ستنقلب الأوضاع لصالح الجمهوريين، وبسرعة كبيرة"، بحسب زعمه.

وفاجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، متابعيه على صفحته الرسمية في "تويتر" بإعلان فوزه، قبل أيام، للمرة الثانية في الانتخابات الأمريكية بالرغم من انتهاء عمليات فرز الأصوات وإعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتزامن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأكيده على فوزه في الانتخابات الأمريكية، مع إعلان شركة "مودرنا" الأمريكية للصناعات الدوائية، نجاح لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب على صحته في "تويتر" قائلا: "لقد فزت في الانتخابات"، وأضاف في تغريدة لاحقة: "إعادة الفرز الوهمية الجارية في جورجيا لا تعني شيئًا لأنهم لا يسمحون لنا بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها".

وكان مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، أدلى بتصريحات، الأحد الماضي، خلال مقابلة تلفزيونية على شبكة "سي إن إن" الأمريكية، والتي قال فيها إن "الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون أن ترامب سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما".

أضاف بولتون قائلا: "أعتقد وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب".

وحول مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترامب قال بولتون: "لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرا، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أي شيء". وأضاف: "أعتقد أنه كلما طالت مدة هذا الأمر كلما زاد الأمر سوءا بالنسبة إلى ​الولايات المتحدة​ وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص عندما يرون رئيسا منفصلا عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل".

وحول الأمن القومي الأمريكي قال بولتون: "أعتقد أن هناك الكثير من الضرر الذي يمكنه فعله"، وأشار إلى إقالة ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، معتبرا أن القرار يبدو بسبب دوافع شخصية وقد يكون له "أضرار جسيمة".

ورأى أن "هذا هو الوقت الذي يأمل فيه خصوم الولايات المتحدة أن يتحول اهتمامنا، لاستغلالنا بطريقة أو أخرى". كما انتقد بولتون وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميللر الذي عينه ترامب، ووصفه أنه "قليل الخبرة للغاية"، لكنه أكد ثقته في القيادات العسكرية للجيش الأمريكي.