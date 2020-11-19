مساعد وزير الداخلية الأسبق: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تعطيهم ثقة

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أكاديمية الشرطة، لها دلالات مهمة أولها أن الإنسان نقطة ارتكاز لأي عمل تقوم به الدولة، خاصة أعمال التأمين، وأن الرئيس باعتباره مسؤول عن كافة الأداء التنفيذي للدولة كان حريصا على انتقاء العناصر البشرية للعمل الأمني.

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحدث اليوم" المذاع على فضائية “extra news” أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي من أجل تطوير في البنية الأساسية للأماكن الشرطية وكذلك اختيار عناصر بشرية مؤهلة وذات كفاءة وحرصهم على إنفاذ القانون وضبط العناصر الإجرامية.

وأوضح أن زيارة الرئيس إلى أكاديمية الشرطة قلعة التدريب للطلاب، تعطيهم ثقة كبيرة واعتزاز لهم فهم لا يتأخرون عن القيام بواجبهم، ومؤخرا استشهد اللواء ياسر عسر، أثناء إطفاء حريق في مترو الأنفاق الخط الثاني وهذه التضحيات من جانب رجال الشرطة لم تنته ولن تنتهي.

وأكد أن حديث الرئيس حول مدى فهم الطلبة لجهود الدولة لرفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر وتطوير التعليم وإضافة الوعي السكاني يأتي في ظل تعريف الأفراد المتقدمين بكل ما يدور ومن أجل تأمين الأمن القومي الذي يعني الاستخدام الأقصى للقوة، وهذه القوة في الدولة كبيرة، بشرية واقتصادية وروحية ودينية وقوى إنسانية وصناعية وزراعية واستخراجية، ومن الضروري أن يكون الفرد المتقدم للعمل شرطيا على صلة بهذه المواقع والرئيس السيسي حريض بنفسه على المشاركة في عملية انتقاء الطلاب المستجدين لدخول كلية الشرطة.

وتابع أن رجل الشرطة لن يستطيع أن يقدم عمله بشكل جيد طالما لا يرتبط بما يحدث في الساحة المحلية والإقليمية في ظل العولمة الحالية في العالم وهذا الارتباط يتيح له أن يكون واقعيا في الأداء ورشيد في الأوامر.