البنك الدولي: مصر تحقق نتائج جيدة بمشروع "تكافل وكرامة"

قال البنك الدولي إن مصر تحقق نتائج جيدة، فيما يتعلق بمشروع "تكافل وكرامة"، متابعا: "استفاد من شبكة الأمان الاجتماعي أكثر من 11 مليون مصري، 75% منهم من النساء، ويفيد البرنامج المواطنين الأكثر فقرا وضعفا في مصر".

وتابع البنك الدولي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "يشجع البرنامج الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس"، ونشر عبر موقعه الرسمي كل التفاصيل المتعلقة بالبرنامج ونجاحه في تنمية "رأس المال البشري" في مصر، على حد تعبيره.

يدعم مشروع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي البرنامج الذي أطلقته مصر تحت اسم "تكافل وكرامة" في المحافظات المصرية وعددها 27 محافظة، حيث تم حتى الآن إلحاق 3.1 مليون أسرة أي حوالي 11.1 مليون شخص، 75% منهم من النساء، وذلك منذ تدشين البرنامج عام 2015. ويتم توجيه أكثر من 67% من مخصصاته النقدية إلى المناطق الأكثر حاجة للتنمية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة المرأة في صنع القرار، وتعزيز رأس المال البشري في مجالي الصحة والتعليم، وإدماج المستهدفين في الأنشطة الإنتاجية.

بينما تطبق مصر حزمة من الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، تظل الجهود المبذولة على مستوى شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك البرنامج الرائد تكافل وكرامة، أساسية للتخفيف من تأثير تلك الإصلاحات على الفقراء والمحرومين.

ومن بين المستفيدين على مستوى مصر كلها من برنامج التحويلات النقدية المشروط (تكافل)، وغير المشروط (كرامة) نساء وأطفال فقراء، وفقراء معاقون، وأيتام فقراء، وأرامل فقيرات.

شهد برنامج تكافل وكرامة، خلال فترة تنفيذه، تسجيل حوالي 31 مليون مستفيد في قاعدة بياناته،يوجد حالياً 3.11 مليون أسرة ملحقة بالبرنامج 75% من حاملي البطاقات من الإناث، 25% من حاملي البطاقات من الذكور، ويستفيد من برنامج التكافل 1.95 مليون (63%)، أما المستفيدين من برنامج "كرامة"1.16 مليون بنسبة37%، يمثلون 838,921 من ذوي الاحتياجات الخاصة، 319,766 من المسنين، بالإضافة إلى 8,147 من الأيتام.

تستند عمليات البرنامج إلى مشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير على التعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي منذ أمد بعيد لدعم التحويلات النقدية في مصر، بما في ذلك مشروع تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي البلغ قيمته 400 مليون دولار والموقع في 2015 فضلا عن التمويل الإضافي ’تعزيز شبكة الأمان بقيمة 500 مليون دولار والذي تم توقيعه عام 2019.الشريك المنفذ الرئيسي للبرنامج هو وزارة التضامن الاجتماعي.

وهناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكذلك مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الصحة لتنفيذ مجموعة الشروط.

كما تلقى البنك الدولي منحة سخية بقيمة 2.2 مليون دولار من حكومة المملكة المتحدة، ونجح في جمع – 180 ألف دولار من "الشراكة من أجل الإدماج الاقتصادي" و212,454 دولاراً من الصندوق الاستئماني لبلدان الشمال الأوروبي.