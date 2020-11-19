خالد عبدالغفار: العام المقبل سيشهد ظهور لقاح مصري لفيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام المقبل سيشهد لقاحا مصريا ضد فيروس كورونا، اللقاح المصري انتهت التجارب قبل الإكلينيكية الخاصة به، ولكن أصعب ما في الأمر هو إعداد الملف الدولي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبيرة لتصنيعه.

وأضاف "عبدالغفار"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، أن مصر لديها خبرة في تصنيع لقاحات بيطرية ولكن "معندناش تصنيع أمصال إنسانية قبل ذلك"، لافتا إلى أن 7% فقط من الشركات التي تعمل على لقاحات سوف تنتج لقاحات العام المقبل، بالإضافة إلى أن هناك دول قليلة هي التي تصنع اللقاحات البشرية، والمسألة تعتبر مسألة أمن قومي.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللقاح المصري في المرحلة الثالثة من خمس مراحل، ولكن العالم يتيح العمل في مرحلتين في نفس الوقت، وظهرت نسبة شفاء جيدة في الحيوانات التي أخذت اللقاح المصري، موضحا أن كل هذه الأمور مؤشرات جيدة، ولكن ليست دليلا كافيا على أنها سوف تنجح على الإنسان، ويجب إجراء تجارب أخرى للتأكد من مدى فعاليته على البشر.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.