جامعة المنصورة تناقش "كورونا والتجلط وانسداد الشرايين" في مؤتمر علمي

استمرار للنجاحات التي حققها على مدار 7 سنوات، أعلن قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة المنصورة، عن مؤتمره السنوي وبمشاركة خبراء من 5 دول أجنبية، تحت عنوان "المؤتمر الدولي الثامن لجراحة الأوعية الدموية" MEVAC خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2020.

وينطلق المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور تامر أبو السعد القائم بعمل عميد كلية الطب، وتنظيم الدكتور مسعد سليمان رئيس المؤتمر، والدكتور خالد موافى سكرتير المؤتمر.

ويناقش المؤتمر كل ما هو حديث فى التدخلات الجراحية والقسطرة التداخلية وتأثير جانحة كورونا على التجلط وانسداد الشرايين والأوعية الدموية.

يشارك بالمؤتمر أهم المتحدثين من داخل خارج مصر وسيتم عرض المحاضرات العلمية ونقل العمليات بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس لكبار الأساتذة في التخصص من 5 دول أجنبية وهي "إيرلندا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية"

ومن جانبه قال الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر ورئيس المؤتمر، إن عقد المؤتمر له أهمية خاصة تأتي من منطلق أداء رسالتنا الطبية والتدريبية ونقل الخبرات الجراحية المميزة فى تخصص الأوعية الدموية من مختلف دول العالم مع اتباع الإجراءات الاحترازية بحضور ممثل لهيئة WHO منظمة الصحة العالمية لإرساء الإجراءات الواجب اتباعها لروج المؤتمر فى أفضل صورة.

وقدم المؤتمر على مدار 7 سنوات كل ما هو جديد لمرضى الأوعية الدموية، وكلل نجاح القسم بإنشاء أول مركز طبي له داخل جامعة المنصورة والذي جري افتتاحه الشهر الماضي، لينضم إلي كبري المراكز الطبية التي تتميز بها جامعة المنصورة، ويعد المركز الوحيد المتخصص بجراحات القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية فى مصر والشرق الأوسط يشمل التخصصين معًا.

ويقع المركز الجديد لجراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر على مساحة 1000 متر مربع، بقوة 14 غرفة عمليات، 82 سريرا داخليا و3 غرف عناية مركزة، ويضم المركز 10 أدوار منها بدروم للخدمات، ودور أرضى للعيادات الخارجية ومدرج تعليمي و7 أدوار متكررة.