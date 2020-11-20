غرق مستشفى أطفال الرمل في الإسكندرية بسبب السيول

تسببت السيول التي ضربت مدينة الإسكندرية، اليوم، في غرق مستشفى أطفال الرمل شرقا؛ إذ ارتفع منسوب المياه في مدخلها، ما تسبب في عرقلة عملية الدخول والخروج منها وإليها.

وتلقت غرفة عمليات الصرف الصحي وحي شرق، استغاثة من مسؤولي مستشفي أطفال الرمل التابعة لوزارة الصحة، بغرق مدخلها، وعدم نزول المياه المتراكمة من الصرف.

كما تلقت غرفة العمليات بلاغا بدخول مياه الأمطار إلى وحدات عيادات أبيس الثانية شرقا؛ إذ احتجز الطاقم الطبي النوباتجية داخل العيادات؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وضربت مدينة الإسكندرية، نوه عنيفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ومستمرة حتي الآن، ويصاحبها أصوات الرعد والبرق.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق عددا كبيرا من الشوارع، مع ارتفاع منسوب المياه بها وأسفل الكباري، وفي الترع؛ بسبب تساقط الأمطار دون توقف، بدرجة وصلت إلى حد السيول.

ويتواجد عمال شركة الصرف الصحي في الشوارع؛ من أجل سحب المياه المتراكمة، خوفا من غرق المدينة، خاصة مع تساقط كميات كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتستمر هذه النوة، وفق الأرصاد، يومي الجمعة والسبت؛ إذ تشهد المحافظة أمطارا غزيرة على فترات متقطعة، وعلى مناطق متفرقة من أنحاء الإسكندرية.