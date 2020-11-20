بروتوكول تعاون بين "عين شمس" والوكالة اليابانية لتطوير وحدات رعاية الصدر

يشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسفير الياباني لدى جمهورية مصر العربية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، في الثانية عشر ظهرًا، بمقر قصر الزعفران.

يأتي التعاون في إطار جهود جامعة عين شمس المستمرة لتطوير الرعاية الصحية والخدمة الطبية المقدمة من مستشفياتها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

ويحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين عام صندوق تحيا مصر، والدكتور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق ومستشار مؤسسة الجايكا، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتور ياسر مصطفى رئيس قسم الأمراض الصدرية والمشرف على وحدة رعاية الصدر، ولفيف من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبي.

يذكر أن مشروع تطوير البنيه التحتية تجهيز الوحدتين أنشائيا وفق أحدث النظم والمعايير العالمية قد بدأ بدعم من البنك الأهلي بمبلغ 20 مليون جنيه ثم بدأت مرحلة التجهيزات حيث كان للدعم الكبير والمتابعة المستمرة وتوجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بسرعة الانتهاء من تجهيز الرعاية مما كان له الأثر الأكبر في أنجاز أعمال التطوير والتجهيز للوحدة بكل المعدات والأجهزة الحديثة في وقت مناسب حيث اشتملت على أحدث أجهزة التنفس الصناعي التداخلية وغير التداخلية وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وأجهزة غسيل كلوي وأجهزة أكسجه الدم خارج الرئة (ECMO) وغيرها وبمساهمة من صندوق تحيا مصر بقيمة إجمالية بلغت 28 ونصف مليون جنيه.

كما ساهمت مؤسسة الجايكا في تطوير وحدة مناظير الشعب الهوائية وتزويدها بستة مناظير حديثة منها منظار موجات صوتيه للشعب الهوائية (EBUS) تعد من أحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص مختلف الأمراض الصدرية بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يتفقد السادة الحضور آخر التطورات والمستجدات بوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش والتي تضم وحدة مناظير الشعب الهوائية ووحدة الرعاية المركزة و وحده التعليم الطبي المستمر و التي تضم مكتبة الكترونية و معمل المحاكاة لتدريب الأطباء علي مناظير الصدر بمختلف انواعها و تدريبهم علي فنيات الرعاية المركزة بأحدث الأساليب التعليمية و التدريبية.