وزير الصحة البريطاني: قد نخفف إجراءات العزل العام في عيد الميلاد

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه قد يتم تخفيف إجراءات العزل العام للسماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد نظرا لوجود مؤشرات على أن حالات الإصابة بكورونا بدأت تستقر.

وتسجل بريطانيا أسوأ حصيلة وفيات رسمية ناتجة عن فيروس كورونا في أوروبا. وعلى الإثر فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون مجموعة من أشد إجراءات العزل العام بهدف الحد من تفشي الفيروس، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وذكر هانكوك، في حديث لقناة "سكاي نيوز" أنه يتعاون مع الإدارات المعنية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية لتطبيق نظام يشمل عموم بريطانيا للقواعد المتعلقة بعيد الميلاد.

وتخضع بريطانيا لإجراءات عزل عام منذ أسبوعين الأمر الذي قال هانكوك إنه ساهم في استقرار أعداد الإصابات، وهو مؤشر مهم على أن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح قبيل اتخاذ قرار بشأن عيد الميلاد.

وقال هانكوك "هناك مؤشرات مشجعة على أن أعداد الحالات بدأت تستقر وإن العزل العام الذي طبقناه في مطلع هذا الشهر يؤتي ثماره".

وينتهي العزل العام في إنجلترا في الثاني من ديسمبر على الرغم من أن بعض الوزراء لم يستبعدوا إمكانية تمديده.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا لديها 40 مليون جرعة من لقاح كورونا لشركة فايزر، وفقاً لما نشرته "قناة العربية".

وأعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، قبل قليل، أنَّ اللقاح ضد "كوفيد -19" الذي تعملان على تطويره فعّال بنسبة 90%، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إنَّه جرى قياس هذه الفاعلية للقاح عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحًا وهميًا، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، حسبما نقلت "فرانس برس".