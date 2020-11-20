طالب بـ"هندسة طنطا" يفوز بالجائزة الكبرى عالميًا في "الحوسبة السحابية"

أعلنت جامعة طنطا، في بيان لها، اليوم، فوز الطالب محمد صبرى، بالفرقة الرابعة بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، على الجائزة الكبري على مستوى العالم، في مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي نظمتها شركة هواوي العالمية، ضمن فريق مكون من 3 طلاب.

يذكر أن عدد الفرق التي وصلت للمرحلة النهائية بالمسابقة، بلغ 104 فرق، ممثلين لكل دول العالم؛ إذ استطاع محمد صبري وفريقه، الفوز بالجائزة الكبري على مستوى العالم في "الحوسبة السحابية".

ومن المقرر استلام الجائزة يوم 24 من الشهر الجاري، من فرع هواوي بالقرية الذكية في الجيزة.

من جانبه، هنأ الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، الطالب الفائز، موضحا أنه سيكرم من جانب الجامعة، مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا دعم الأخيرة لأبنائها الطلاب، في مجال تكنولوحيا المعلومات والاتصالات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ومواكبة التحول الرقمي، والمشاركة في ثورة الصناعة العالمية.

وأوضحت الدكتورة أميرة عاشور، مدير أكاديمية هواوي، القائم بعمل رئيس قسم الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بهندسة طنطا، أن أكاديمية هواوي بالجامعة كان لها دور في الإعلان عن المسابقة، وحث طلاب الجامعة على المشاركة.

وأضافت أميرة عاشور، أنه من المقرر تكريم الطالب من قبل شركة هواوي، الثلاثاء القادم، كما سيتم تكريمه لاحقا خلال المؤتمر السنوي الذي تعقده الشركة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عماد عتمان، رئيس جامعة طنطا.