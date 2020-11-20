افتتاح مسجد الإمام الشافعي بعد ترميمه وإقامة شعائر صلاة الجمعة

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، مسجد الإمام الشافعي، حيث أقيمت به شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته.

كما قام الوزيران والمحافظ بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة الإمام الشافعي والتي بدأت في مارس 2017 تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

وقال الدكتور خالد العناني إن مشروع ترميم الجامع هو مشروع ضخم قامت به شركة المقاولون العرب لما لها من خبرة في هذا المجال تحت إشراف الوزارة بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف، مشيرا الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير المنطقة ككل مثل ما يجري الآن من أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة حول المتحف القومي للحضارة المصرية من كباري وطرق وكذلك مرور موكب المومياوات الذي ستشهده هذه المنطقة أثناء نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته بالتعاون مع وزير الأوقاف وبنتائج الأعمال.

وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية، أنه فيما يتعلق بأعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة الإمام الشافعي فقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للمشروع في عام 2018 والتي تضمنت الانتهاء من كافة الدراسات التاريخية والإنشائية للقبة وأعمال التوثيق الأثري للمكونات والزخارف الخاصة بها، كما تم وضع الأسلوب الأمثل لمعالجة التدهور الإنشائي واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لجميع المفردات والعناصر المعمارية والزخرفية للقبة من الداخل والخارج، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من جميع أعمال ترميم الواجهات الخارجية.

وبدأت أعمال المرحلة الثانية من المشروع عام 2019، حيث تم حتى الآن الانتهاء فيما يقرب من 65% منها ومن المقرر أن تستمر الأعمال حتى النصف الثاني من عام 2021، وتشمل أعمال هذه المرحلة جميع أعمال الترميم ورفع كفاءة القبة من الداخل والموقع العام الخارجي ووضع نظام إضاءة حديث للقبة.

وأشار الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه تمت أعمال حفائر أثرية أثناء أعمال المرحلة الأولى والتي أسفرت عن اكتشاف بقايا لمبنى كان مقاما على الضريح في العصر الفاطمي، أي قبل بناء القبة الحالية التي ترجع لعصر الملك الكامل الأيوبي سنة 608 هجرية، هذا بإلاضافة الى ترميم المقصورات الخشبية.

أما مسجد الإمام الشافعي فقد شيد في عهد الخديوي محمد على توفيق عام ١٣٩٩ هجرية/ ١٨٩٢ ميلادية وهو يتبع طراز المساجد المغطاة ومشيد من الحجر الجيري وسقفه من الخشب تتوسطه شخشيخة مربعة. ملحق بالجامع قبة ترجع للعصر الأيوبي.