" أم حبيبة" تستضيف قمة مصر لريادة الأعمال 2020 في الدورة الـ6 بأسوان

تستضيف مؤسسة أم حبيبة على مدار 3 أيام وحتى 21 نوفمبر الجاري، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال كشريك رسمي واستراتيجي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن والمنظم الرئيسي للقمة المنعقدة تحت عنوان "فجر جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وراود الأعمال".

وشهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال 2020 السادس، بحضور عدد من الوزراء ، ورؤساء الجامعات والأكاديميين بجانب الباحثين وراود ورائدات الأعمال من مصر ومختلف دول العالم بجانب مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت شمس علي بهي المدير العام لمؤسسة أم حبيبة، أن المؤسسة تتبنى رواد ورائدات الأعمال بأسوان وشراكة المؤسسة مع للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم بانعقاد القمة هذا العام بأسوان وتسليط الضوء على المحافظة لبحث مستقبل ريادة الأعمال في ظل أوضاع فيروس كورونا المؤثرة علي الاقتصاد العالمي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت "شمس"، في ظل الفاعلية قامت المؤسسة بعقد جلستي نقاش حول فرص رواد الأعمال في الحصول على التمويل و الثانية حول مبادرة المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" لتعزيز الفرص الاقتصادية لرائدات الأعمال لتمكينهن من التعافي من جائحة "كوفيد-19" ومساعدة قادة مجتمع الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص على وضع مسارات مبتكرة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز التنوع والشمول وتحسين قدرة الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شهد أمس، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال 2020 السادس وذلك بحضور ممثلي الوزارات ، و المنظمات الدولية ، بالإضافة إلي 40 جامعة ومركز بحثي من 50 دولة.

وفي كلمته أكد اللواء أشرف عطية بحرص المحافظة المتواصل علي رعاية ودعم الأفكار الإبتكارية للشباب، وخاصة مع إهتمام الدولة والحكومة بتشجيع وتبني رؤي وطاقات الشباب في تنفيذ مشروعات جادة تحقق طموحات صاحب المشروع، وأيضاً صالح الوطن من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة، وأيضاً لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للإقتصاد القومي وهو الذي يتواكب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخلق فرص عمل حقيقية للشباب في ظل إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.