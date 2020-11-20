الصحة: حملات التوعية بالزيادة السكانية نتائجها محدودة

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن الزيادة السكانية إحدى أضخم المشكلات التي تواجه مصر في ركب التقدم، ودائما ما تلتهم التنمية التي تحدث في مصر، بخلاف أن قوافل تنظيم الأسرة لا تحصل على نتائج جيده جراء عمليات النصح والإرشاد الموجه للمواطنين: "النتيجة محدودة ويعيبها بعض الشيء أنها ليست بالمستمرة، وموسمية في غالب الأمر".

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يجب وضع خطة توعوية على كل مستويات صانعي القرار، كما يجب توفير مثل تلك الحملات في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والتلفزيونية والراديو: "الخطة موجودة، ولكن تنفيذها مش بيحصل".

وأوضح أنه ضمن الخطة حملة توعية تشمل كل شرائح المجتمع بكافة تفاصيله وقنواته، وتم إتمام المحتوى وسيتم اختباره على الأرض، ومن ثم ستنتظر الخطة فترة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بذلك الأمر.

وساهمت معدلات الزيادة السكانية بشكل كبير في تقويض جهود التنمية التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الماضية، بالرغم من تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو جيدة خلال فترة ما قبل كورونا، وبالرغم من أنه الاقتصاد الوحيد الذي يحقق معدلات نمو إيجابية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، وشملت مختف تحذيرات الخبراء الاقتصاديين بأن تلك المعدلات وتلك الجهود تواجه "غول الزيادة السكانية" وتسهم في عدم انعكاس ثمار النمو على كافة الطبقات الاجتماعية.