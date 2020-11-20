روتاري يعقد أكبر معرض خيري لطلبة جامعة القاهرة

أقيم أكبر معرض ملابس خيري لطلبة جامعة القاهرة، أمس، لأندية الروتاري والأنرويل تقيمه للعام 36 أمال نامق رائدة العمل الاجتماعي، مؤسسة نادي روتاري سرايات المعادي.

وافتتح المعرض نائبا رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبالتعاون مع أندية الروتاري والأنرويل بالقاهرة.

شهد المعرض حضور رئيسة المنطقة الأينرولية مني عارف والمحافظ السابق للمنطقة الروتارية د.شريف والي وقيادات الروتاري توفيق زايد منسق مساعدي محافظ المنطقة وماجد رشدان رئيس لجنة الأجيال الجديدة بالروتاري ور.س أماني البربري رئيس لجنة الجوائز بالمنطقة والإعلامية فاطمة أبو حطب رئيس لجنة المجلة ومصممة الأزياء نبيلة الحكيم والدكتورة ولاء سليم وماجد الزيني وإيمان طرشوبي والسيدة مني ابو الفتوح السكرتيرة الفخرية للمنطقة الأينرولية وعدد كبير من أعضاء أندية الروتاري والأنرويل.

تضمن المعرض المجاني، عرض آلاف القطع من الملابس المناسبة للسيدات والرجال، والتي نفذت خلال ساعتين فقط.