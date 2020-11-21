في ذكري انتخابه أمينا للأمم المتحدة.. أبرز مناصب تولاها بطرس غالي

يعتبر الدكتور بطرس بطرس غالي، أحد رموز مصر في العمل السياسي والأممي، فهو من مواليد 14 نوفمبر 1922، ويعتبر المصري الوحيد الذي تولى منصب الأمين العام للمتحدة حين عينته الجمعية العامة لهذا المنصب، في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر 1991.

في ذكرى انتخاب بطرس غالي أمينا للأمم المتحدة، تستعرض "الوطن" أبرز المناصب الذي تولاها والتي جاءت كالتالي:

بطرس غالي أميناً عام للأمم المتحدة

في 21 نوفمبر 1991، تم انتخاب بطرس غالي، لأمانة الأمم المتحدة؛ ليصبح أول أمين عام من دولة عربية، وبدأ عمله من عام 1992، وحتى 1996.

ووصل "غالي" إلى هذا المنصب بمساندة فرنسية قوية، بجانب دعم أفريقي وعربي؛ لتكون فترته هي إحدى الفترات الهامة؛ إذ شهدت صراعات في رواندا والصومال وأنغولا ويوغوسلافيا السابقة.

ولم تمتد فترة رئاسته لمدة ثانية، بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق "الفيتو" بعد انتقادها له.

بطرس غالي مديراً لمركز الأبحاث

وتدرج "غالي"، في مراكز عدة، أبرزها عمله مديرا لمركز الأبحاث في أكاديمية «لاهاي» للقانون الدولي، في الفترة من عام 1963 وحتى عام 1964.

بطرس غالي.. وزيراً

وفي أكتوبر عام 1977 تم تعيين "غالي" وزير الدولة للشئون الخارجية، وصحب في الشهر التالي الرئيس الأسبق "أنور السادات" في رحلته إلى القدس، بعد استقالة وزير الخارجية آنذاك محمد إبراهيم كامل؛ حيث لعب دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل، في كامب ديفيد عام 1978، ثم معاهدة السلام في 1979.

بطرس غالي.. أمين المنظمة الفرانكوفونية

بعد انتهاء ولايته في المنظمة الدولية، كان غالي أول أمين عام لمنظمة "الفرنكوفونية" من 1997 وحتى 2002.

بطرس غالي.. رئيس مجلس الجنوب

وتوليه رئاسة "مجلس مركز الجنوب"، وهو مركز حكومي دولي، لبحوث الدول النامية، في الفترة من 2003 إلى 2006.

وفاته

وفى يوم الثلاثاء 16 فبراير 2016 توفي بطرس غالي عن عمر يناهز 93 عاماً، في مستشفى في القاهرة، بعد معاناة مع المرض، وجرت له جنازة عسكرية مع صلاة قادها البابا تواضروس الثاني، ودفن في الكنيسة البطرسية في العباسية بالقاهرة