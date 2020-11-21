أسلاك الضغط العالي تمر فوق سكان عزبة بـ"أبو مايلة" في أسيوط

يعاني أهالي عزبة "أبومايلة " الممر الشرقي، التابعة لقرية العونة في ساحل سليم بمحافظة أسيوط، من مرور أسلاك الضغط العالي أعلى أسطح المنازل، ما يهدد بكارثة تضر بحياة الأهالي.

يقول خالد أبو علي، من سكان العزبة، إن أسلاك الضغط العالي تهدد حياتهم، خشية سقوط الكابلات على المنازل في أي وقت، مضيفا أن الكثير من الحرائق التي تحدث بالقرية تكون نتيجة ماس كهربائي، بسبب أسلاك الضغط العالي التي تعلو المنازل.

وأضاف محمد حسن، من سكان العزبة أيضا، أنهم في القرية تقدموا بمذكرات عديدة لمجلس مدينة ساحل سليم، وطلبات لهندسة شركة الكهرباء بالمركز؛ لرفع الأسلاك واستبدالها بكابلات أرضية، أسوة بالعديد من المناطق والقرى المار بها أسلاك الضغط المنخفض، حفاظا على حياتهم، مؤكدا أن العديد من القرى صدر لها قرارا بتحويل الأسلاك إلى كابلات أرضية، منعا للكوارث.

وتابع محمد محسن: "في عام 2014 تمت المعاينة على الطبيعة، والموافقة كذلك، وأكدت هندسة كهرباء ساحل سليم، أنه سوف يتم تحويل الخط إلى كابل أرضي، حتي يقي منازل المواطنين من الضرر، وبالفعل عملوا مقياسا للمكان، ووضعوه على رأس أولوياتهم، من حيث المناطق ذات الخطوره العالية، ولكن فوجئنا أن شيئا لم يكن!".

وأكد "محسن" أن الأسلاك غيرت في العديد من المناطق، وحولت إلى كابلات أرضية، و"هي لا تشكل أي خطورة عكس منطقتنا التي تسكنها كثافة سكانية كبيرة، مطالبا بإجراء معاينة على الطبيعة لعمل اللازم، وحل المشكلة والوضع في الخطة.

وناشد الأهالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظ أسيوط، ورئيس شبكة كهرباء ساحل سليم، ورئيس مجلس ومدينة الساحل، ورئيس الوحدة المحلية لقرية العونة، بضرورة اتخاذ اللازم حول مخاطر أعمدة الضغط العالي، المؤدية إلى الموت بعزبة أبو مايلة الممر الشرقي.

ومن جهته أكد أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيتم تشكيل لجنة من الكهرباء ومجلس المدينة، لمعاية عزبة أبو مايلة على الطبيعة، وذلك لإداج القرية في الخطة وتحويل الأسلاك إلى كابلات أرضية حفاظا على حياة المواطنين.