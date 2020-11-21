"المياه": احتساب قيمة الاستهلاك في العطلات بالسالب عند نفاد الرصيد

كشفت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه في حالة نفاد رصيد العميل يوم الجمعة أو العطلات الرسمية تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي على أن يتم احتساب القيمة المستهلكة من المياه بالسالب لحين خصمها من الكارت بعد الشحن مرة أخرى.

انقطاع للمياه عند استهلاك 80% من رصيد الكارت

أشارت القابضة إلى أنه يحدث انقطاع للمياه عند استهلاك 80% من رصيد الكارت وفي تلك الحالة يتم وضع الكارت بالعداد والضغط على read لإعادة التشغيل مرة أخرى ثم التوجه لشحن الكارت قبل استهلاك الـ 20% الاحتياطي لافتا إلى أن الخدمة تستمر حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي وذلك في حالة نفاد رصيد العميل بعد الساعة 1 ظهرا.

مميزات عداد المياه الذكي

- القضاء على عيوب قراءة العدادات.

- يتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به.

- يتيح للمواطن معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن.

- يمكن تشغيل المياه بعد انتهاء الشحن عن طريق وضع كارت الشحن بالعداد لحين شحن الكارت بمبلغ آخر.

- يقوم الكارت بارسال رسالة الى المشترك قبل انتهاء مدة الكارت بـ 24 ساعة.

- الاحتفاظ بالرصيد في حال سفر المشترك أو توقف استخدام المياه.

خطة لتغطية العدادات المعطلة والحكومية

ووضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطة بشأن توريد 3 ملايين عداد مياه مسبوق الدفع خلال 4 سنوات لتغطية العدادات المعطلة والحكومية لافتا إلى أنه تم تركيب نحو 12 ألف عداد بالجهات الحكومية كما تم طرح مناقصة محدودة للشركات المتخصصة في هذا المجال لتوريد نحو 570 ألف عداد قطر ¾ بوصة وجار طرح مناقصة أخرى بكميات 26.5 ألف عداد بأقطار بوصة وبوصة وربع وبوصة ونصف، فضلا عن القيام بتزويد مراكز خدمة العملاء بنقاط الشحن، والتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني.

الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة

وستتم عملية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة وعبر شركات الدفع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول NFC