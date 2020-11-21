نقيب الصحفيين يطالب المسؤولين بتسهيل مهمة الزملاء بما يحفظ كرامتهم

عقد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اجتماعا موسعا بمقر النقابة مع الزملاء الصحفيين المتابعين لملفي السياحة والآثار، وذلك أول أمس الخميس استمر لست ساعات، بحضور أعضاء مجلس النقابة محمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمد يحيى يوسف.

وقال بيان عن النقيب، اليوم، إنه قد استمع خلال الاجتماع وناقش باستفاضة مع الزملاء الطلبات المتعلقة بعملهم الصحفي، ومقترحات تفصيلية لتسهيل تعاونهم مع وزارة السياحة والآثار، كما ناقش النقيب معهم تفاصيل المذكرات والبيانات التي سبق لبعضهم التقدم بها لمجلس النقابة مؤخرا.

وتابع أنه انتهى الاجتماع لقرار بالإجماع بتفويض نقيب الصحفيين بحل كل المشكلات التي تتعلق بطبيعة عملهم الصحفي بما يحفظ كرامتهم وكرامة المهنة في ظل علاقات احترام وتعاون متبادلين مع مصادرهم، بالإضافة لإحالة الطلبات التي تتطلب إقرار المجلس لها إلى مجلس النقابة وفقا للقانون.

من جانبه يؤكد نقيب الصحفيين أنه يلفت انتباه كل المسؤولين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إلى ضرورة تسهيل عمل الصحفيين المعتمدين من صحفهم والمتابعين للملفات المختلفة، وكذلك تقديم كل المعلومات والبيانات التي يتطلبها عملهم الصحفي، مع التأكيد على أن ذلك حق يكفله الدستور والقانون، وأنه ضروري لدعم التعاون بين الصحفيين وهذه القطاعات لتأكيد حق الرأي العام المصري في الحصول على المعرفة الدقيقة والمعلومات الصحيحة.

وواصل البيان: "في ظل هذا، يذًّكر النقيب المستشارين الإعلاميين والمكاتب الإعلامية في جميع المؤسسات، بأن طبيعة عملهم وواجبهم يقتضيان منهم تسهيل كل أعمال الزملاء الصحفيين وتقديم التسهيلات اللازمة لحصولهم على المعلومات المتعلقة بطبيعة عملهم الصحفي".

ولفت ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إلى أن "الاجتماع المطول قد سادته أجواء إيجابية وأفضى إلى تصورات ومقترحات محددة، تهدف إلى تدعيم علاقات العمل والتعاون والاحترام المتبادلة بين الصحفيين كافة وكل قطاعات المجتمع والدولة، خصوصا الحكومية منها" بحسب تعبيره.