"كفر الشيخ": لا صحة لإغلاق ميناء البرلس.. والصيد متوقف بسبب الأمطار

نفى العميد يسرى الدسوقي، مدير ميناء الصيد بالبرلس في كفر الشيخ، إغلاق الميناء أمام حركة الملاحة، مشيرا إلى أن ما يحدث هو إحجام الصيادون عن الصيد، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، مؤكدا أن هذا أمر طبيعي.

وقال "الدسوقي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه يجرى متابعة الحالة الجوية بشكل مستمر؛ لتقديم الإرشادات البحرية للصيادين بسواحل المحافظة.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة، على معظم مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، المطلة على البحر المتوسط، في تعليق الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط بسبب الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج، وغرق الشوارع، ما دفع الوحدات الملحية لشفط مياه الأمطار بالمعدات.

كما تسببت شدة الرياح في عدم تمكن الصيادين ومراكبهم من دخول البحيرة أو الصيد؛ بسبب غلقها وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط.

وفي وقت سابق، وجّه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط المياه من الشوارع لسرعة وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

وأعلن المحافظ، أمس، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجها بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، مشددا على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن.

وأصدر "نور الدين" تعليماته باتخاذ الحيطة والحذر، والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار من جميع الأماكن والشوارع العامة والفرعية، والاهتمام بدور العبادة والمدارس، والمستشفيات والنوادي، ومراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وروافع الري وطلمبات الطوارئ، وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل؛ لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية متوقعة خلال موسم الشتاء ووضع الخطط والبدائل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وطالبت إدارة مرور كفر الشيخ، السائقين على الطرق العامة والفرعية والدولية، بتوخي الحذر وتخفيض السرعات، لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظة، واتباع الإرشادات المرورية؛ حفاظا على أرواحهم والركاب.