عربية البرلمان: مصر لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية من أي دولة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية من أي دولة في العالم كما أن مصر سياساتها واضحة وثابتة فهي أيضا لاتتدخل في أي شؤون داخلية في أي دولة في العالم.

وأشاد "أباظة" في بيان له أصدره اليوم بالرد الواضح والحاسم من وزارة الخارجية المصرية على بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع الخارجية المصرية وتأكيدها على عدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته معتبرا هذا التصرف الفرنسي بأنه خرق صارخ لجميع المبادئ والأعراف الدولية، خاصة أنها هاجمت مصر نتيجة قيام النيابة العامة والسلطة القضائية بإجراءات وفقا لصحيح القانون والدستور المصري ومصر لا تقبل أبدا أي دروس خصوصية في حقوق الإنسان من أي دولة في العالم.