"عنيك في عنينا" توقع الكشف على عيون 710 مواطنين بحي الأسمرات

أطلقت مبادرة "عنيك فى عنينا"، اليوم، التى تنفذها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية بالتعاون مع شركة "أوركيديا" للصناعات الدوائية، وتحت رعاية مجلس الوزراء، قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون، بحي الأسمرات، حيث قامت بالكشف على 710 من أهالي الحي.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة عنيك فى عنينا بحي الأسمرات لاقت قبولاً واستحساناً من الأهالي الذين أقبلوا عليها لإجراء الكشف الطبي، حيث قامت القافلة بتقديم خدمات الكشف المجاني وتوزيع العلاج وتحديد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون.

وأشار إلى أن القافلة الطبية بحي الأسمرات تم فيها توقيع الكشف على عيون 710 مواطنين، وتوزيع أدوية لـ210 حالات، وأخذ مقاييس 310 نظارات طبية، وتحويل 55 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة.

توقيع الكشف وعمل نظارات وإجراء عمليات

ومن جانبها، قالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة عنيك في عنينا، إن المبادرة تقدم خدماتها بشكل كامل من توقيع الكشف وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تمامًا، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر على مسببات العمى مثل المياه البيضاء والمياه الزرقاء وعتامة القرنية وضعف الإبصار وغيرها، وتنفذ من خلال قوافل طبية تجوب قرى ومراكز مصر، وتستمر المبادرة فى تنفيذ هدفها الأساسي وهو القضاء على مسببات العمى.