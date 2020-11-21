خبير: "بريكس" تملك إمكانيات هائلة غير مستغلة في التجارة

قال بي. آر. ديباك، الخبير في الشؤون الصينية في مركز دراسات الصين وجنوب شرق آسيا في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، إن تجمع "بريكس" تتمتع بإمكانيات هائلة لم يتم استغلالها بعد من حيث التجارة بين أعضائها.

وذكر في مقابلة حديثة أجرتها معه وكالة أنباء "شينخوا"، على هامش قمة بريكس الثانية عشرة، التي عقدت يوم الثلاثاء عبر رابط فيديو، إن الصين لا تزال أكبر مُصدر للسلع والقدرة الإنتاجية، فيما تعد البرازيل سوقًا ضخما للسلع، وجنوب أفريقيا وروسيا ثريتان بالموارد الطبيعية، أما الهند فتملك أكبر اقتصاد زراعي.

وأضاف أن حجم التجارة بين دول بريكس بلغ حوالي 250 مليار دولار أمريكي في 2015، وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا إلى مضاعفة هذا الحجم بحلول عام 2020، إلا أن الاضطراب الذي تسببت به جائحة كوفيد-19 جعل هذا الهدف بعيد المنال.

غير أنه لا تزال هناك إمكانيات هائلة يمكن استغلالها بين دول بريكس، بحسب الخبير.

وفيما يتعلق بمعالجة الوباء على المستوى العالمي، أكد ديباك الحاجة إلى وجود نهج متعدد الأطراف ليس فقط أثناء الجائحة، ولكن أيضا خلال حقبة ما بعدها.

وبينما أشار إلى أن دول بريكس لعبت دورها في الشؤون العالمية من خلال إنشاء العديد من المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك بنك التنمية الجديد، قال إن دول بريكس أظهرت إرادة الاقتصادات الناشئة في تحمل مسؤوليات أكبر في الحوكمة المالية العالمية، على الرغم من أن قوتها التصويتية لا تزال محدودة لأنها تمتلك معا 13 بالمئة فقط وأقل من 15 بالمئة من حقوق التصويت في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الترتيب.

وقال البروفيسور: "مع ذلك، يجب أن تواصل دول بريكس سعيها لإحداث تغييرات في مؤسسات الحوكمة العالمية، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ومكافحة الإرهاب العالمي، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا".