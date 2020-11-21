البرلمان العربي يشيد برئاسة السعودية لقمة العشرين: تؤكد دورها الريادي

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، استضافة المملكة العربية السعودية قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة أقوى عشرين دولة اقتصادياً، مشيداً بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتوفير كافة عوامل النجاح لهذه القمة التي تعول عليها دول العالم كافة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي والحد من تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب.

وأكّد رئيس البرلمان العربي، في بيان صادر اليوم، أنَّ استضافة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية تؤكّد الدور الريادي العالمي للمملكة العربية السعودية في قيادة وتنسيق الجهود الدولية نحو إعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته المخلصة لنجاح القمة في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، والتوصل إلى خريطة طريق واضحة نحو تعافي الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية العالمية.