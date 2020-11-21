"المحامين" تشكل هيئة لإنشاء أكاديمية برئاسة فتحي سرور

قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، تشكيل هيئة من كل أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كل النواحي، كما قرر تشكيل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وما ورد به بالمادة 230 بشأن إنشاء أكاديمية للمحاماة.

قررنا أولاً: تشكيل هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي.

ثانياً: تنعقد الهيئة برئاسة أقدم الوكلاء ثم التالي إذا غاب وهكذا.

ثالثاً: تشكل أمانة للهيئة تتولى تنظيم اجتماعاتها والإشراف على تحرير محاضر اجتماعاتها وتيسير كل ما تتطلبه أعمالها في سبيل إنشاء الأكاديمية، وتتكون من "سعيد عبدالخالق، حسين الجمال، محمود الداخلي، أبوبكر ضوة".

رابعاً: يحرر محضر باجتماع الهيئة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه، وعضو الهيئة الذي يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله الهيئة، يُرفع اسمه من الهيئة.

خامساً: تشكل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، وعضوية كل من: الدكتور عوض محمد عوض، الدكتور مفيد شهاب، الدكتور عبد الرؤوف مهدي، الدكتور حسنين عبيد، الدكتور جابر جاد نصار، الدكتور نبيل حلمي، الدكتور حمدي عبد الرحمن، رأفت نوار المحامي.

سادساً: يتولى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الهيئة الاستشارية دعوتها للاجتماع، وتنظيم أعمالها، والتعاون مع هيئة إنشاء الأكاديمية.