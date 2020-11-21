محامي أسرة "فتاة المعادي" يدعي مدنيا ضد المتهمين بـ101 ألف جنيه

استمعت محكمة جنايات القاهرة للمحامى هشام علي عبدالسلام، دفاع أسرة المجني عليها "مريم محمد"، المعروفة بـ"فتاة المعادي"، والذي ادعى مدنيًا ضد المتهمين بمبلغ 101 ألف جنيه.

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 3 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات، لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها "مريم" عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر الماضي، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها.

وأوضحت التحقيقات أنهما كانا قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، هي أنهما في ذات الزمان والمكان سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبأين "ناري وأبيض"، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

وكشفت التحقيقات أنَّ المتهم الثالث اشترك مع الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه، لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلاً عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وأقامت النيابة العامة الأدلة ضد المتهمين من حصيلة شهادة 7 شهود تعرّف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود.