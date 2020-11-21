لص يقتل عجوزا في إمبابة ويسرق "غوايش" ذهبية من يدها ويهرب

تواصل مباحث الجيزة محاولة فك طلاسم تلك الجريمة، بعد أن تلقت بلاغًا من رجل ثمانيني، قال فيه إن زوجته فتحت باب مسكن الزوجية لشاب كان بصحبته طفلة بعدما طرق عليها باب المنزل وعندما شاهدها بمفردها خنقها واستولى على ذهبها وهو عبارة عن "غويشتين" وفر هاربًا.

5 دقائق هي مدة الجريمة التي راحت ضحيتها "عجوز إمبابة"، بحسب رواية الزوج في محضر الشرطة، والذي قال إنه سأل جيرانه فأخبروه أنهم شاهدوا شابًا يصعد سلالم العقار وكان بصحبته طفلة صغيرة وبعدها بدقائق نزل مهرولًا قبل أن يعثروا على جثمان الزوجة ملقى داخل صالة شقتها في إمبابة.

فريق من مباحث الجيزة يواصل البحث لكشف هوية المتهم بقتل ربة منزل مسنة داخل شقتها بمنطقة إمبابة في الجيزة، عقب العثور على جثتها داخل غرفة نومها مصابة بعدة طعنات، بعد أن تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها، وكلفت المباحث بإعداد التحريات وضبط مرتكب الجريمة، وبينت التحريات أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة إمبابة، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة الضحية، وأكدت المعاينة الظاهرية وجود شبهة جنائية ووجود بعثرة بغرفة النوم ومحتويات الشقة.

وأوضحت التحريات أن السرقة هي دافع القتل؛ وأن المجني عليها كانت تقيم بالشقة بمفردها وأن نجليها حضرا إلى زيارتها عقب صلاة الجمعة، ولكنهما عثرا عليها مقتولة ومسجاة داخل الشقة.

استمع رجال المباحث لأقوال نجلي الضحية، وأكدا أنهما كانا فى زيارة لها عقب صلاة الجمعة، فعثرا عليها جثة هامدة، وجار تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية المتهم، من خلال فحص كاميرات المراقبة، والمترددين على الضحية، والاستماع لأقوال جيرانها، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.