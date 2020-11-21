"الجبلي": تنظيم دورات تدريبية للباحثين عن عمل في الحرف المهنية

أعلن دكتور شريف الجبلي، رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، عن تنظيم دورات تدريبيه للطلاب والخريجين الباحثين عن فرصة عمل، لتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل

وأوضح "الجبلي"، أن الهدف من هذه الدورات هو توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الوظائف وظروف العمل بالشركات، وزيادة اجتذاب العمل في الوظائف الفنية والمهنية، من خلال مساعدة الشركات خاصة التى لديها مدارس فنية لبناء قدرات الطلبة واكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية وتطوير الجوانب المختلفة للطلبة والطالبات.

وأشار، إلى أن مكتب الالتزام البيئي قام بالفعل بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في قطاع الصناعات النسيجية، والتي قامت بانشاء مدرسة فنية لتعليم الفتيات من سن 15 حتى 18 سنة وملحقة بمصنع للملابس ويتولي المصنع دعم الفتيات خلال المراحل التعليمية، مع ايجاد فرص عمل بعد التخرج سواء بالمصنع او بالمصانع الأخرى، وقدم المكتب دورات تدريبية للطالبات لبناء قدراتهن وتأهيلهن لسوق العمل.

وأضاف، أن المكتب تعاون مع شركة تتبع القطاع الهندسي، حيث وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم وإحدى الشركات الأخرى، بشأن التعاون في مشروع تطوير وإدارة مدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات في مدينة بدر.

واستطرد: "تعد هذه التجربة مميزة وفريدة من نوعها لأن الشراكة مع شركة قطاع عام ومنافسة في نفس الوقت، ورغم ذلك اتحدتا وتعاونتا لتنفيذ هذا المشروع على أمثل وجه تمثل الهدف الأساسي، هو خدمة المجتمع المحلي، حيث أن الطلبة الذين سيلتحقون بالمدرسة موجودون في الإطار الجغرافي للمصنع في مدينة بدر، كذلك الحصول على عمالة ماهرة ومتدربة، لوعي القائمين على الشركة بمشاكل الصناعة في مصر ومن بينها الافتقار للعمالة المؤهلة والمدربة.

وتهدف المدرسة الى تدريب الطلبة تدريبًا مميزًا، وبالتالي يصبحون عمالة متدربة ماهرة بعد تخرجهم.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن المكتب يهدف إلى دعم المنشآت الصناعية في رحلتهم ليتمكنوا من الاسهام في توفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودتها بسوق العمل والاستثمار في التعليم والتدريب، ورفع الوعي للتعرف على الركائز الأساسية للعمل اللائق، وآليات دمج ممارسات العمل اللائق بوصفها أحد أهداف التنمية المستدامة، وربطها مع العائد الاجتماعي والاقتصادي للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.