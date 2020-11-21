"التضامن" تطرح 10 وظائف شاغرة منها لذوي الهمم

طرح موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الوظائف في عدد من المحافظات، تنوعت ما بين سكرتيرة ومندوب مبيعات وعامل نظافة وفني دهان سيارات.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المهن المطروحة اليوم.

- أمناء معامل

اسم الشركة: جامعة بدر بالقاهرة .

مقر العمل: مدينة بدر - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة - 5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

سكرتيرة

اسم الشركة: بنيان.

مقر العمل: الزقازيق - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مساعد صيدلي:

اسم الشركة: جمعية خيرية.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة - 3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 22 -32 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

عاملة نظافة وبوفيه:

اسم الشركة: اليوفيچن.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 23 - 27 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

تسويق إلكتروني للعمل عن بُعد

اسم الشركة: شام آرت.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 18 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

أساسيات الوظيفة: تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعاقات التالية: إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك.

مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: الأوئل للصناعات الغذائية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 22 - 25 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

فني دهان سيارات

اسم الشركة: المنصور للسيارات.

مقر العمل: العامرية - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الحوافز الإضافية: 3000 جنيه مصري.

مساعد مخازن

اسم الشركة: المنصور للسيارات.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 22 - 28 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

فني دهان سيارات

اسم الشركة: المنصور للسيارات.

مقر العمل: طنطا - الغربية.

العمالة المطلوبة:1.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الحوافز الإضافية: 3000 جنيه مصري.

أوفيس بوي

اسم الشركة: سمارت فيجن.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

الراتب الأساسي: 1200 - 1500 جنيه مصري.