إصابة 15 شخصا في تصادم نقل وميكروباص بطوخ

اصيب 15 شخصا في حادث تصادم علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، عند مدخل مدينة طوخ وتم نقل المصابين لمستشفي بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بورد بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، انتقل العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية وتبين تصادم سيارة نقل مع أخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 15 فردا، تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق أصيب شخصين بحادث تصادم سيارة نقل ركاب بالقرب من ميت نما التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية بطريق مصر اسكندرية الزراعى مما تسبب فى شلل مرورى وتكدس فى حركة السيارات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية يفيد اصابة شخصان أثر حادث تصادم سيارة نقل ركاب بطريق مصر اسكندرية الزراعي بالقرب من ميت نما التابعة لمدينة قليوب تم نقل المصابين للمستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى موقع الحادث وتم رفع تلفيات الحادث وجار تسيير الحركة المرورية لعدم تعطل مصالح المسافرون وأصحاب السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.