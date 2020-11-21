سحب كثافات وإغاثة.. مشاهد إنسانية للشرطة في مواجهة الأمطار

منذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار الغزيرة بعدد من المحافظات، كان رجال الشرطة موجودين بكافة الشوارع والميادين لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين ليسطروا مشاهد إنسانية عديدة.

ولم تمنعهم ظروف الطقس السيئة من أداء واجبهم الوطني، وتأدية رسالتهم في مساعدة المواطنين الذين تعثرت سياراتهم في وسط المياه، من خلال تحريكها، ومساعدتهم فى الوصول لمنازلهم سالمين.

وتواجدت القيادات الأمنية وسط القوات لتفقد الخدمات الأمنية، ومراجعة مراحل تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار بكل دقة.

ولم يقف دور رجال الشرطة عند حد تسيير الحركة المرورية، حيث امتد دورهم إلى المساهمة في إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.

وتزامن ذلك مع خطة مرورية مُحكمة اضطلعت الإدارة العامة للمرور بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف إدارات المرور بكافة محافظات الجمهورية، لاسيما تلك التي تعرضت لهطول الأمطار، وكذلك من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق السريعة.

وجاء ذلك مع نشر الإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخي الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور والخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أية معوقات مرورية.

واعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة في مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيىء، وتم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفوري فى كافة المواقف الطارئة.

ولاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية، وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات، استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.