علي الألفي: "الترند" ممكن يكون حاجة حلوة أو سما المصري وبيكا

انتقد الفنان علي الألفي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يسمى بـ"الترند"، التي يسعى إليها عدد من الفنانين.

وكتب الألفي: "عندما حلت كلمة ترند مكان كلمة ناجح، الترند ممكن يكون شيء كبير وحلو، وقد يكون سما المصري وبيكا وفيديوهات شتائم".

وأضاف: "أنا مهتم إني أبقى ناجح، يعني عامل حاجة حلوة كبيرة، باقية ما تتنسيش وانتوا بتقيمونا على أساس انا عملت ترند و لا لأ".

وتابع: "فيه ترندات كسرت الدنيا وخلصت زي أي فقاعة فرقعت وخلصت، أنا هفضل أعمل حاجات شايفها حلوة، وأعملها بإخلاص ومحبة، ومسير النجاح والخلود جايين، أنا هبقى براند مش ترند، الجملة الأخيرة مستوحاه من الصديق عبد الله غلوش".

وطرح المطرب على الألفي، مؤخرًا كليب أغنيته "ماتنفعلكش" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب وصفحته الرسمية على موقع فيس بوك.

الأغنية من كلمات أحمد شلبي وألحان كريم بغدادي وتوزيع شريف محسن وإخراج عمرو ميكانو.

وقال نجم برنامج "The Voice"، إن العقل يجب أن يكون له دور في الحب إلى جانب المشاعر، مضيفا: "اللي بيدي أكتر من اللازم مابيتقدرش".

ولفت الألفي، خلال حوار سابق ببرنامج "الجمعة في مصر" على قناة "MBC مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد، إلى أن الألبوم الأخير يتضمن 12 أغنية وهو من إنتاجه، ويتضمن أغنيات مختلفة لأن الجمهور اعتاد عليه في "النكد فقط".

وأوضح أن أصدقاءه الملحنين والشعراء ساعدوه كثيرا لإنجازه، سواء بتخفيض الأجر أو التنازل عنه بالكامل، لافتا إلى أنه شارك في برنامج "ذا فويس" لأن أعماله كانت تنجح داخل مصر فقط، وأنه في ظل غياب شركات الإنتاج والتسويق، تصبح برامج المسابقات نافذة للخروج إلى العالم العربي.