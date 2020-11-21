وزير القوى العاملة: الرئيس وجه برعاية صغار الصيادين على مستوى الجمهورية

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برعاية صغار الصيادين على مستوى الجمهورية، ولهذا جرى إطلاق مبادرة "صيادي مصر".

وأضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "بدأنا من صيادي الإسكندرية وتحديدا ببحيرة مريوط، مرورا بالبحر الأحمر، والتقينا صيادين في الغردقة اليوم، من أجل رعايته بشكل كامل ولائق، وبالتالي كان لا بد من التحاور من أجل الحصول على قاعدة بيانات متكاملة للصيادين لتحديد آليات الرعاية".

وتابع: "هذا الأمر يتم بشكل أولي، ونعمل على تسجيل بيانات أولية منذ أسبوع، واليوم التقينا الصيادين في الغردقة وستبدأ المديرية اعتبارًا من الغد عملية التسجيل، وبعدها سننسق مع الجهات المختلفة المعنية مثل وزارة التضامن لوضع آليات لرعاية صغار الصيادين تنفيذا للمبادرة التي أطلقت".

وواصل وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية بزيارة محافظة البحر الأحمر، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفاً على مستوى الجمهورية.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة حتى يعيشوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم، مع إصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين بمحافظة البحر الأحمر.

والتقى سعفان، عددا كبيرا من صائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع على أبرز مشكلاتهم، من أجل البدء في تسجيل وتدقيق بياناتهم في فئة العمالة غير المنتظمة، إذ يبلغ عددهم نحو 5 آلاف صياد مسجلين في 8 جمعيات، تمهيدًا لشمولهم في منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا.