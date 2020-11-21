رشاد: ثقافة الشير سر نشر المشاهير مقتنياتهم الباهظة على السوشيال ميديا

علق الدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، على حرص الفنانين ورجال الأعمال على نشر صور لمقتنياتهم الثمينة عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال رشاد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد": "نحن نعيش في عصر الصورة، والصورة تسبق الواقع، ومشاركة المقتنيات الثمينة مرتبطة بثقافة الشير على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "ثقافة الشير تلعب دورًا في حياتنا كمواطنين وكفنانين، وهذا التصرف مرتبط أيضًا بثقافة الاستهلاك، وبعض الناس يعتقدون أنهم كلما استهلكوا بشكل أكبر كلما حصلوا على مكانة اجتماعية أعلى، ونقصد هنا الاستهلاك المادي مثل حقيبة غالية الثمن أو حقيبة باهظة الثمن".

وتابع، أن منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على نشطاء أكثر تأثيرًا من غيرهم، من بينهم الفنانون، وبالتالي يجب أن يراعي الفنان المجتمع الذي يوجد فيه، لأن حياتهم الخاصة أصبحت مشاعا.

وواصل: "هؤلاء ناس يسعون إلى حب الظهور والمزيد من الشهرة ويؤثرون على الفقراء، وبهذه التصرفات فإنهم يثيرون نوعًا من الحقد الطبقي لأنهم يستفزون مشاعرهم، والملاحظ أن هذا السلوك يعبر عن هذه الفئة دومًا لكن المستجد في عصرنا هو ظهور منصات التواصل الاجتماعي ما جعلها تطفو على السطح".