محمد فايق: الفن إكسير الحياة ومن الحقوق الأساسية للإنسان

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه فى الأوقات الصعبة، وقت الكوارث و خاصة تلك التي تتعرض فيها حياة الناس للخطر، مثل الحروب أو إنتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا الموجودة حاليا، يكون الهدف العام هو الحفاظ على أهم حق من حقوق الإنسان وهو " الحق فى الحياة"، حياة الناس، واستمرار الحياة المجتمعية العامة التي تضمن توفير لقمة العيش للجميع.

جاء ذلك في كلمته، أثناء حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز، في مجال حقوق الإنسان لعام 2020 .

وأضاف فايق: "فى مثل هذه الظروف الصعبة، تتضافر كل الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف، و من بينها جهود كل الفنون بجميع أشكالها و ألوانها باعتبار أن الفن هو إكسير الحياة ومن أجل ذلك، ونستون تشيرشل رئيس وزراء بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية قام بمنح وسام رفيع إلى صاحب نادى ليلى فى لندن كان يقدم عروضاً فنية كل ليلة ، ظل يعمل طوال فترة الحرب لم يغلق بابه يوما واحدا رغم كثافة الغارات الجوية على العاصمة البريطانية، و إعتبر تشيرشل ذلك إسهاما فى استمرار الحياة ومقاومة العدوان الألماني و إسهاما في النصر" .

وتابع: "هكذا من ناحيتنا نحن، استطاعت مجموعة الفنانين الموجودين معنا اليوم أن يصلوا إلى الناس من خلال فن رفيع أسعدهم و أمتعهم، دون إسفاف بكلمة أو إيماءة، دون الاعتداء على أي حق من حقوق الإنسان، فكان ذلك فى حد ذاته دعما للحق فى الحياة حياة الناس واستمرار الحياة المجتمعية العامة.

وتوجه رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، في ختام كلمته بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وأيضا المخرجة للفنانة الرائعة إنعام محمد علي، على عطاءها الغير محدود.

وينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان احتفالية لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2020 اليوم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وقال بيان للمجلس، إنه تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام وقد تم اختيار 4 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة جمالفهمي رئيس لجنة الحقوق الثقافية، وعضوية: المخرجة أنعام محمد علي، الناقد طارق الشناوي، الكاتب كرم النجار، الناقد ماهر زهدي، الناقد رامي عبدالرازق، الكاتبة خيرية البشلاوي.

ويأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة طوائف المجتمع، ولما للدراما التلفزيونية من دور مهم في تشكيل الوعي المصري بما يؤثر على هذه الثقافة سلبا أو إيجابا.