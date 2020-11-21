حلا الترك تطلق "شتبي مني" عبر يوتيوب

اطلقت الفنانة حلا الترك، اليوم، عملها الغنائيّ الجديد باللهجة العراقية بعنوان "شتبي منّي"، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه عملها الأخير (ممنوع اللمس)، الذي تخطى على الـYoutube عتبة الـ121 مليون مشاهدة.

جاء ذلك بعد سلسلة من الأعمال الجديدة، التي قدمتها الفنانة حلا الترك ، على مدار سنوات من النشاط الفني الملحوظ والإصدارات الغنائية المتتالية مع شركة Platinum Records، والتي تصدرت كلها مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت استحساناً وانتشاراً في كل أنحاء العالم العربي.

حلا اختارت أن تكون تجربتها الجديدة من كلمات الشاعر فراس الحبيب، تلحين وتوزيع ميثم علاء الدين. وقد أصدرت الشركة المنتجة Platinum Records اليوم، الأغنية مصحوبة بالكليب الخاص بها الذي صورته مؤخراً مع المخرج فادي حداد.

نذكر أنّ حلا التي بلغت الـ18 عاما قبل فترة وجيزة، بدأت باختيار أعمال تحمل نكهةً مختلفة من باب التنويع في الخيارات.

وكانت حلا بدأت التسويق للعمل الجديد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، حيث غنّت مقطعاً من الأغنية في فيديو قصير حقق رواجاً كبيراً وانتشاراً ملفتاً.

شهدت ملامح وشكل حلا الترك، تغيرات كثيرة خلال السنوات الماضية وبالتحديد منذ ظهورها في برنامج "اراب جوت تالنت"وحتى احتفالها بعيد ميلادها الثامن عشر منذ بضعة أشهر، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات المصورة على طريقة الفيديو كليب بشكل متتابع، لتصبح بمثابة توثيق تليفزيوني لتحولها من سن الطفولة إلى المراهقة إلى أن أتمت مؤخرا عامها الـ18