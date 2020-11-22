"البنك التجاري الدولي" يحتفل بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي

يحتفل البنك التجارى الدولى - مصر، بإصدار التقرير السنوى للاستدامة للعام الخامس على التوالى، باعتباره أحد أبرز الإنجازات التى أسهمت فى ترسيخ مكانته الرائدة فى القطاع المصرفى المصرى، كما يعتز بكونه فى طليعة المؤسسات المصرفية التى قامت بإصدار هذا التقرير فى مصر، بداية من عام 2015، حيث نجح البنك فى تنمية ممارسات الاستدامة على جميع المستويات عبر إطلاق المبادرات، وترسيخ ثقافة الاستدامة عبر دمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة بجميع أنشطته التشغيلية.

وقال حسين أباظة، المسئول الرئيسى التنفيذى وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجارى الدولى، إن إصدار تقرير الاستدامة يأتى خلال مرحلة حرجة تمر بها البلاد، وذلك فى الوقت الذى أصبح فيه تبنى معايير الاستدامة ضرورة حتمية للحفاظ على مصالح المجتمع والبيئة، سواء داخل مصر أو خارجها.

كما أكد التزام البنك بتعزيز ممارسات الاستدامة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سلامة وتطوير جميع العمليات، ليكون مثالاً يُحتذى به فى القطاع المصرفى، موضحاً أن البنك يعكف على ترسيخ ممارسات الاستدامة كإحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية أعماله، بهدف تعزيز دوره كشريك أساسى فى إحداث تغيير إيجابى فى المجتمعات المحيطة بأعماله على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.

ويحرص البنك على نشر الوعى بين العملاء والقطاع المالى بمصر بأهمية الإفصاح عن ممارسات الاستدامة بمنتهى الشفافية والنزاهة وإصدار تقارير سنوية للاستدامة، حيث أصدر البنك فى يونيو 2020 التقرير السنوى الخامس للاستدامة، وفقاً للمعايير المحدّدة من قِبل هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، والتى تقوم بتوفير الإطار الشامل لإعداد تقرير الاستدامة.

وتتبلور جهود البنك لإعداد تقارير الاستدامة فى التركيز على أعلى معايير الشفافية عند إعداد التقارير الموثوقة، وإبراز جهوده فى تعزيز أدائه للمحافظة على البيئة، والمتابعة، والتقييم، وإدارة المخاطر.

وفى إطار جهوده لتبنى معايير جديدة للاستدامة فى القطاع المصرفى بالمنطقة، قام البنك خلال عام 2020 بتأسيس إدارة للتمويل المستدام، وهو أول بنك فى مصر يقوم بهذه الخطوة، بهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة كإحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية أعماله، فضلاً عن توفير منصة قوية لدمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) بجميع أنشطته التشغيلية.

وأكد محمد سلطان، الرئيس التنفيذى للعمليات بالبنك التجارى الدولى - مصر، أن البنك نجح فى جنى ثمار الجهود التى بذلها فى هذا المجال، والتى تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، فقد حصل على الكثير من الجوائز المرموقة من كبرى المؤسسات العالمية، ومن بينها جائزة أفضل بنك إقليمى فى شمال أفريقيا لعام 2020 من أفريكان بانكر، وأفضل بنك فى ممارسات المسئولية المؤسسية لعام 2019 من يورومنى، إلى جانب انضمامه إلى قائمة من أبرز البنوك العالمية تضم 30 بنكاً لإعداد المبادئ المصرفية ذات المردود الإيجابى فى إطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، وكذلك إدراجه كعضو أساسى فى مؤشر FTSE4Good للعام الخامس على التوالى.