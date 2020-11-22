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محمود مسلم

"الداخلية" تضبط 4147 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

الوطن
11:32 ص | الأحد 22 نوفمبر 2020
حملة مرورية

حملة مرورية

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ..

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم..

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4147) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1792) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(164) مخالفة السير بدون تراخيص.

(5) دراجات نارية مخالفة.

(20) مخالفة شروط التراخيص.

(32) مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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