ضبط 254 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (عدد 185 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 159متهم).. وذلك على النحو التالى:

(21) بندقية آلية.

(32) بندقية خرطوش.

(11) طبنجة.

(121) فرد محلى.

(279) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة .

(201) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (79941) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6740) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(335) حكم جناية.

(24113) حكم حبس جزئى.

(4743) حكم حبس مستأنف.

(39449) حكم غرامة.

(11301) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط (254) قضية مخدرات بحوزة (273) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (64,929 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (55,670 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (4,045 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,261 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,715 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,130 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (65 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (20 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (10 جرام).

عدد (3148) قرص مخدر .

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين:

ضبط (44) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (30) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط (314) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها:

إعادة (سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (24807) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين:

فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.